Tarihi Efes Sineması ve Oteli Söke'ye kazandırılıyor - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinin tarihi ve görkemli yapısı olan Efes Sineması ve Oteli'nin bulunduğu bina Söke'ye kazandırılıyor.

Uzun zamandır atıl ve kapalı durumda olan Efes Sineması ve Otel binasının tapusu Söke Belediyesi'ne geçecek, bina Söke'nin kendi malı haline gelecek. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belediye meclisini olağanüstü gündemle toplarken, belediye meclisi oy birliği ile aldığı kararla binanın kamulaştırılması için büyük adım attı.

Efes Sineması ve Oteli'nin kamulaştırılmasında kullanılacak 5 Milyon 300 Bin TL'lik bütçenin aktarılmasına yönelik tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanan Söke Belediye Meclisi, Söke için oy birliği ile karar verdi.

"Adeta bayram hediyesi oldu"

1950'li yılların sonunda inşa edilen, tek kitle içinde birden fazla fonksiyon içeren ve döneminin en modern tasarımlı binalarından biri olma özelliğini taşıyan, Efes Sineması ve Oteli binası; birçok Sökelinin anılarında önemli yer tutuyor.

Bayram öncesi, Sökelilere müjde niteliği taşıyan karardan dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mutluluğunu ifade ederken; "Söke ve Sökeliler için önemli olan binanın kazandırılması için meclisten oy birliği ile karar çıkması beni oldukça sevindirdi. Binanın tapusunu aldıktan sonra restorasyon çalışmaları için adım atacağız. Söke'ye güzel bir otel ve kültür merkezi kazandırmak istiyoruz. Kaktüslü ev dediğimiz Aydın Caddesi'ndeki tarihi evi Sökemize kazandırdıktan sonra, Söke'nin tarihi için önemli olan Efes Sineması'nı da Sökemize kazandıracak olmaktan dolayı çok mutluyum. Söke'nin tarihinin ve sembollerinin korunmasını istiyoruz. Bu anlamda Efes binasını koruma altına almak ve Söke'ye kazandırmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Tuncel meclis üyelerine de teşekkür etti.

"Bize nasip olacak"

Efes Sineması binasının kamulaştırılması ile ilgili çalışmaların ve isteğin en az 30 yıldır gündemde olduğunu ancak bugüne kadar gerçekleşemediğinin de altını çizen Başkan Tuncel; "Kamulaştırma ve Söke'ye kazandırılması bize nasip oluyor" dedi. - AYDIN