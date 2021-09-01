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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 3 Eylül Cuma günü başlayacak - Son Dakika

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 3 Eylül Cuma günü başlayacak

01.09.2021 12:14
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 3 Eylül Cuma günü başlayacak, System.String[]

Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bir yıl aradan sonra 669'uncu buluşma heyecanla bekleniyor.

Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde bir yıl aradan sonra 669'uncu buluşma heyecanla bekleniyor.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 3-5 Eylül'de yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı geçen yıl 668'incisi iptal edilen organizasyonda, 669'uncu buluşmayı güreşseverler heyecanla bekliyor.

Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilecek organizasyonda, sporcuların mücadelelerinden bir gün önce PCR testleri yapılacak. 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'na kapasitenin üçte biri oranında seyirci alınacak.

Seyircilerin HES kodları kontrol edilecek, tribüne girmeden önce ateşleri ölçülecek.

Organizasyonda, Kırkpınar ve Elmalı'nın son başpehlivanı Ali Gürbüz'ün yanı sıra, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu 70'ten fazla başpehlivan ile bin 500'ün üzerinde sporcu boy gösterecek

Elmalı'ya Ahmet Taşçı ve Orhan Okulu damgası

Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve Kırkpınar başpehlivanlığını 2015 ile 2018'de iki kez kazanarak Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damgasını vurdu.

Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 5 kez kazanarak rekor kırarken, Orhan Okulu ise 6 kez üst üste başpehlivan olarak rekoru eline geçermeyi başardı.

2 saat 15 dakikalık güreş unutulmadı

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.

"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşerisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.

Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

Ata sporu güreşte Elmalı'nın önemi

Bazı tarihi kaynaklara göre ilk Alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlardaki yerini alıyor.

Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı, amacı sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olan yağlı güreş geleneğini en iyi sürdüren bölgeler arasında bulunuyor.

Organizasyonun bir başka yönü de yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yine yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yapılmasına katkı sağlanması. Tespitlere göre, Elmalı'da son otuz yılda güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi'nin yapımı için maddi kaynak sağlandı.

Kovid-19 salgınına kadar kültür ve sanat şenlikleri olarak süre gelen Elmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyordu. İlçe halkı ve köylerden gelenler, özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nı doldururdu. Güreşlerin başlangıcından bir hafta öncesinde sempozyumlar, sergiler düzenleniyor ve güreş günlerinden birkaç gün öncesi akşamları sanatçılar davet edilerek halk konserleri veriliyordu.

Kırkpınar, Elmalı, Eylül, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 3 Eylül Cuma günü başlayacak - Son Dakika Spor


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