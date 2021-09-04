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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı

04.09.2021 16:16
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı, System.String[]

Survivor şampiyonu İsmail Balaban, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde kemeri almak için mücadele veriyor.Balaban'ı zorlu mücadeleler öncesinde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Survivor'dan takım arkadaşları İlayda Şeker, Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan, ünlü pehlivana destek için maçları izlemeye geldi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Survivor 2021'in kazananı ünlü pehlivan İsmail Balaban'da bu güreşlerde kemeri almak için mücadele veriyor. Ünlü pehlivanı güreşler öncesinde Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Survivor 2021'in dikkat çeken ismi ve şampiyonu İsmail Balaban'ı Elmalı Yağlı Güreşleri'nde zor rakipler bekliyor. Hedefi kemeri kazanmak olan başarılı pehlivanı Survivor'dan arkadaşları İlayda Şeker ve Aleyna Çalışkan yalnız bırakmadı. İkili Balaban'la fotoğraf çektirirken bu görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı

İsmail Balaban, Survivor, Antalya, Balaban, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı - Son Dakika Spor


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