Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Son Dakika
Son Dakika Genel Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Son Dakika

Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü

6 saat önce

Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü İçişleri Bakanlığının dün gece aldığı restoranlarda paket servise geçilmesi kararının ardından tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de masaları kaldırarak gel-al servise döndü.

Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının dün gece aldığı restoranlarda paket servise geçilmesi kararının ardından tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de masaları kaldırarak gel-al servise döndü. Önceliğin sağlık olması gerektiğini belirten tekne işletmecileri, "Her şeyden önce sağlığımızı düşünüyoruz. Biz de gel-al paket servisine geçtik. Kimse yok, zaten kapalı olarak görülüyor. Bir şey olmaz 10-15 gün çalışmazsan, sağlık mı önemli iş mi" dediler.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servise geçeceğini, müşterilerin oturduğu masa ve sandalyelerin kaldırılacağını duyurmuştu. Alınan kararın ardından tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri tedbirlere uyarak masa ve sandalyeleri kaldırdı. Her gün binlerce insanın akın ettiği balık ekmek tekneleri gel-al servise döndü. Alınan tedbirleri olumlu karşılayan tekne işletmecileri, insan sağlığının işten daha önemli olduğunu söylediler.

"Gel-al paket servisine geçtik"

Önceliğin sağlık olması gerektiğini belirten işletmeci Abdullah Demirtaş, "Şu an devletin koyduğu kuralları uygulamaya çalışıyoruz. Tabii ki önce sağlık. Her şeyden önce sağlığımızı düşünüyoruz. Biz de gel-al paket servisine geçtik. Kimse yok, zaten kapalı olarak görülüyor. Şu an zaman ne gösterir bilemiyoruz ama sağlığımız için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Halkımız ve milletimiz için devletimiz ne istiyorsa o kurallara uymak zorundayız" dedi.

Bu şekilde idare edebileceklerini söyleyen bir başka tekne işletmecisi ise, "Güzel bir tedbir aslında, tabii etkiler bizi ama tedbir almak lazım. En azından 10-15 gün tedbir almak lazım. 10 gündür zaten işler düşüktü. Bu tedbirin alınması daha güzel olur. Bir şey olmaz 10-15 gün çalışmazsan. Sağlık mı önemli iş mi önemlidir. İdare edebiliriz" diye konuştu.

Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü

Eminönü, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:08 Kaynak: İHA

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