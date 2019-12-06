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Tarihi Eminönü'ne yatırım sürüyor

7 saat önce

Eminönü'nde tarihi yarımadada yer alan Gri sokak'ta yeni otel açılıyor.

Tarihi Eminönü'ne yatırım sürüyor, System.String[]

Eminönü'nde tarihi yarımadada yer alan Gri sokak'ta yeni otel açılıyor.


İstanbul'un tarihinin en önemli noktalarından Sultanahmet'te yer alan ve 8 gri binadan oluşan Gri Sokak'ta yeni otel açılacak. Tarihi sokakta açılacak Catch34 Otelin projesi Motorsporları şampiyonu Furkan İdgü tarafından da tarihi dokuya bağlı kalınarak tasarlandığı kaydedildi.


Furkan İdgü, yaptığı açıklamada; "Üç büyük medeniyete başkentlik yapan ve insanı büyüleyen şehir İstanbul, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin merkezi oldu. İstanbul'un da en çok turist çeken bölgesi Eminönü'nde yer alan tarihi sokakta bulunan binalar 1980'lı yıllar Yurtsever ailesi tarafından alınmıştı. Eski Ortaçağ hissiyatını konsept belirlediğimiz otelimiz 5 ayrı bloktan oluşuyor. Her detayında nostaljik İstanbul ruhunu korumaya çalıştık." dedi. - İSTANBUL

Sultanahmet, İstanbul, Eminönü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
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