Tarihi Ereğli Evleri'nin restorasyonunda süslemelere başlandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yer alan ve bazı Yeşilçam filmlerinin de çekildiği tarihi evlerin restorasyonu sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ereğli Evleri Hayat Buluyor" projesi kapsamında restore edilen Karamürsel Ereğli Evleri'nin süslenmesine başlandığı bildirildi.

Restore edilen yapıların yanı sıra diğer yapıları için de ev sahiplerine proje desteği sağlandığı aktarılan açıklamada, çalışmalara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli'nin simgesi haline gelen Çıpalı Konak ve 5, 6, 7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak'ın tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ederken dış kapı tümlemeleri yapılıyor. Yapının ayrıca ahşap sandalyelikler, çıta ve profil işleri de devam ediyor. Yapının orijinal ahşap tavan elemanları elden geçirilip yeniden montaj yapılıyor.

Parseller üzerinde yer alan yapılarda cephe süsleme işi başladı. Merdiven yapımını sürdüren ekipler, seramik derz yapıyor. Mutfak ve zemin kat yer karoları aslına uygun olarak yaptırıldı. Ahşap tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ediyor. Ahşap eli böğründe yapımı, mevcut ahşap firüş tümlemeleri ve diğer ahşap bitirme işleri devam ediyor."

Proje kapsamında, Çıpalı Ev'in yanı sıra 262 ada, 5,6,7 numaralı parsellerde bulunan sivil mimari yapının da restore edildiği belirtilen açıklamada, "Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri'nin en dikkati çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor. Çıpalı Ev'in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20'ye yakın ev günümüze ulaşabildi." ifadelerine yer verildi.