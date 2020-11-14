Tarihi Ergen Kilisesi, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Tarihi Ergen Kilisesi, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

14.11.2020 19:39
Tarihi Ergen Kilisesi, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu, System.String[]

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan Ergen Kilisesi, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlarla güzel görüntüler oluşturuyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan Ergen Kilisesi, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlarla güzel görüntüler oluşturuyor.

Zengin florası ve yaban hayatı varlığı ile her mevsim öne çıkan Hozat ilçesi, sahip olduğu tarihi güzelliklerle de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Geçimli köyünde bulunan Ergen Kilisesi de kuzey cephe ve portali, apsis duvarı, kuzey iç duvarı ve batı duvarlarıyla zamana direniyor.

Taşlarının üç boyutlu olduğu ve oyma, kabartma ve kazıma teknikleri kullanılarak yapılan kilisede, özellikle plastik süslemeler dikkati çekiyor.

Geleneksel taş işçiliğinin yöredeki en güzel örneklerini yansıtan kilisenin süslemelerinde ise palmet, lotus, rumi benzeri ve zencerek motifleri ile çarkıfelen gibi bezemeler bulunuyor.

Yörede turistik açıdan büyük öneme sahip olan kilise, şu sıralar da geceleri yıldız görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Gece karanlığında farklı bir güzelliğe bürünen kilise ile yıldızları aynı kadrajda bütünleştiren fotoğraf tutkunları, görsel açıdan güçlü kareler çekebiliyor.

Tarihi dokusuyla her mevsim göz kamaştıran kilise, misafirlerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Tunceli, Apsis, Hozat, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Ergen Kilisesi, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika


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