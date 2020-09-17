Tarihi Erzurum Kalesi'nin çehresi değişti - Son Dakika

Erzurum tarihi ve kültürel eserlerin restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erzurum Kalesinde önceki yıllarda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalarda kalenin ışıklandırılması, çevre düzenlemesi, Kale surlarının yapımı ve kale kazısı yapılarak restorasyon çalışmalarına başlanılan Tarihi Erzurum Kalesinde son olarak Kalenin ilk kapısı ve kırklar türbesinin restorasyon çalışmaları yapılarak yenilendi. Erzurum Kalesinde yapılan çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı. Erzurum Kalesinde yapılan restorasyon çalışmaların kapsamında bir sonraki etapta kale kazılarında ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ve peyzaj işleri ele alınacaktır.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz restorasyon çalışmalarında emeği geçen Erzurum Rolöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü ile Erzurum Müze müdürlüğüne teşekkür etti. - ERZURUM