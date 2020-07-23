Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı - Son Dakika

Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı

ERZURUM - Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende Erzurum Kongresi yeniden canlandırıldı.

23 Temmuz Erzurum kongresinin 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Havuzbaşı Atatürk büstü önünde çelenk sunum programı gerçekleştirildi. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince çelenk sunumu yapıldı.

Ardından kongre binasında 101 yıl önce yapılan tarihi Erzurum kongresi temsili olarak yeniden canlandırıldı. Canlandırmanın yapıldığı Kongre salonunda İl protokolü ve vatandaşlar temsilen koltuklarda oturarak temsilci canlandırmaya eşlik etti. Törenin son bölümünde ise Kongre binasının üzerinde F-16 uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kongre binasında açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, tarihi mirasa sahip çıktıklarını ifade ederek, " Erzurum kongresinin 101. yılı kutlamalarını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 100. yılıydı ve çok daha görkemli bir kutlama gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise Pandemi'den dolayı daha özenli ve dikkatli bir kutlama yapıyoruz. Erzurum çok önemli bir il, Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi diyebiliriz. Ayrıcı Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il konumunda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Amasya, Sivas ve ardından Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geldiğinde orduyla ilişiği kesiliyor. Bu tarihi mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz atalarımıza, ceddimize mahcup olmamak adına da şuanda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Bugün Erzurum'da çeşitli törenlerde bulunuyoruz. Kurtuluşa giden bu yolda Erzurum Kongresi önemli bir mihenk taşıdır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan aldığı destekle moral bulmuş ve burada oluşan havayla Ankara'ya giderek Cumhuriyeti kurmuştur. Bize bu ülkeyi, Cumhuriyeti ve yeni devleti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum Kongresinin 101. yıl dönümü kutlamaları gün içerisinde yapılacak olan çeşitli etkinliklerle devam edecek.