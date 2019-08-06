Tarihi eser aranan evden makineli tüfek mermisi çıktı
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak bir evde yapılan aramada, 857 sikke ile birlikte 107 adet bixi olarak bilinen makineli tüfek mühimmatı çıktı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:17 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak bir evde yapılan aramada, 857 sikke ile birlikte 107 adet bixi olarak bilinen makineli tüfek mühimmatı çıktı.
Edinilen ilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler bir evde tarihi eser olduğuna dair istihbarat alındı. Hemen harekete geçen ekipler Tokat il merkezinde bulunan Topçam
Mahallesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüpheli şahsın evine yapılan operasyonda 857 adet sikke ele geçirildi. Bixi olarak bilinen makineli tüfeğe ait 107 adet merminin de bulunduğu evde yapılan aramada 2 adet dedektör, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 17 adet 7,65 mm. fişek, 46 adet 12 cal. av tüfek fişeği ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT
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