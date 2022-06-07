Kocaeli 'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku - Son Dakika

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