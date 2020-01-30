Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı

7 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde evlerinde tarihi eser bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde evlerinde tarihi eser bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmalarında 2 ayrı evde yapılan aramalar sonucu 121 adet sikke, 17 adet tarihi obje, 20 adet yüzük, 2 adet mühür ve 5 adet bilezik ele geçirildi. Evlerinde tarihi eser bulunan T.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına şahıslar işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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