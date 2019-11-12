Tarihi eser kaçakçıları hava limanında yakalandı

Gaziantep'te buldukları tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 şahıs hava limanında yakalandı



Gaziantep emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, " Türkiye'de bulunan kültür ve tabiat varlıklarının yurtdışına kaçırılması ve nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması" amacıyla yapılan çalışmalarda, Oğuzeli Hava Limanı içerisinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerlerinde ve bavullarında yapılan aramalarda, 1 adet Roma dönemine ait kandil, 9 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet CITES sözleşmesi kapsamında mors dişi, 1 adet elmas ölçüm cihazı, 1 adet pusula, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP