Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı

27.06.2022 14:08
Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 14 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma dahilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 24 Haziran tarihinde plakası belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 adet pişmiş topraktan kandil, 2 adet şamdan, 1 adet küp, 3 adet lüle, 1 adet vazo, 2 adet şamdan altlığı, 2 adet kulp ile birlikte 2 adet metalden yapılmış anahtar ve kaşık olmak üzere toplam 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili A.G. ve Y.K. adlı 2 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı Ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Hisarcık, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Sokak ortasında katledilen Raziye'nin annesi konuştu: Pınar Gültekin gibi olmasın
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 14:16:28. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement