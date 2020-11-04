Niğde'de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı - Son Dakika

NİĞDE'de polis, şüphe üzerine durduğu araçta tarihi eser olduğu saptanan kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçta yapılan arama sonucu tarihi eser olduğu değerlendirilen bir kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.