Niğde'de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı - Son Dakika

Niğde'de polisin durduğu araçtan tarihi eserler çıktı
04.11.2020 19:32
NİĞDE'de polis, şüphe üzerine durduğu araçta tarihi eser olduğu saptanan kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi.
NİĞDE'de polis, şüphe üzerine durduğu araçta tarihi eser olduğu saptanan kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Ulukışla-Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araçta yapılan arama sonucu tarihi eser olduğu değerlendirilen bir kitap, deri üzerine yazılı ferman şeklinde bir belge ve üzerinde yazılar olan deri bir zincir ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Son Dakika Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilk yorum: Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi