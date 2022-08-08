Tarihi eser kaçakçıları, polisten kaçamadı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçıları, polisten kaçamadı

08.08.2022 11:54

Tarihi eser kaçakçıları, polisten kaçamadı Yurtdışına kaçırılmayı bekleyen 150 adet tarihi eser bulundu Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yurtdışına kaçırılmayı bekleyen...

Tarihi eser kaçakçıları, polisten kaçamadı

Yurtdışına kaçırılmayı bekleyen 150 adet tarihi eser bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yurtdışına kaçırılmayı bekleyen toplam 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçlarının tespiti, eserlerin yurtdışına kaçırılmasının önlenebilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Talas ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda İslami Dönem, Bizans Dönemi ve Roma Dönemine ait kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke, heykel gibi toplam 150 adet tarihi eser obje ve 1 adet tabanca bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları, polisten kaçamadı - Son Dakika

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