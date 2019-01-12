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Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı

43 dakika önce

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı Jandarmanın operasyonunda 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda toplam 2 bin 328 adet tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi...

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
Jandarmanın operasyonunda 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda toplam 2 bin 328 adet tarihi eser satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken tarihi eserlere el konuldu.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bismil ilçesinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği tespit edilerek operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda 11 Ocak 2019 Cuma günü Diyarbakır ili Bismil ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan adli aramalarda; 2 bin 263 adet sikke, 21 adet bronz ve gümüş yüzük, 20 adet obje, 7 adet bileklik, 5 adet bronz heykel, 4 adet hac, 1 adet bakır kap, 1 adet bakır kapak, 5 adet ok ucu, 1 adet ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Jandarma, Diyarbakır, 3. Sayfa
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