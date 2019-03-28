Son Dakika Haberleri: Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince bir adreste yapılan arama sonucu M.S. 138-161 yılları Roma dönemine ait kral mezarı içerisinden alındığı tespit edilen 1 adet altın hayvan kabartmalı levha, 1 adet bronz sikke, 1 adet toprak kandil, 1 adet gümüş kaşlı yüzük, 1 adet akik yüzük taşı, 1 çift altın küpe ile birlikte 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan baskında A.Ö. ve R.E. adlı 2 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri ele geçirilen malzemeleri incelenmek üzere Sinop Müze Müdürlüğüne gönderdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

Sinop, Roma, Jandarma, 3. Sayfa
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