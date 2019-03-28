Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma tarafından Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde jandarma tarafından Roma
dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince bir adreste yapılan arama sonucu M.S. 138-161 yılları Roma dönemine ait kral mezarı içerisinden alındığı tespit edilen 1 adet altın hayvan kabartmalı levha, 1 adet bronz sikke, 1 adet toprak kandil, 1 adet gümüş kaşlı yüzük, 1 adet akik yüzük taşı, 1 çift altın küpe ile birlikte 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yapılan baskında A.Ö. ve R.E. adlı 2 şüpheli yakalandı. Jandarma
ekipleri ele geçirilen malzemeleri incelenmek üzere Sinop Müze Müdürlüğüne gönderdi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:04 Kaynak: İHA
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