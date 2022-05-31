Tarihi Eser Kaçakçılarına 38 İlde "Miras" Operasyonu

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Konya merkezli 38 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanması için İçişleri Bakanlığı koordinesinde "Miras" adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, Türkiye'den kaçırılan 1 adet Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de bir müzayede evinde açık artırmadaki satışı da durduruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında suç grubu takibe alındı. Suçun tespitine yönelik bu takip, yaklaşık 1 yıl kadar sürdü.

Emniyet görevlilerinin takibi sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığı da ortaya çıkarıldı. Suç grubunun Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde; köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapan "kaçak kazıcı" olarak adlandırılan kişileri kazı yapmaya teşvik ettiği belirlendi.

Kaçak kazılardan çıkarılanların, "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişiler tarafından belirli aralıklarla bölge bölge gezerek toplandığı, "pazarlamacı" olarak tabir edilen suç örgütü lideri konumunda olan kişinin de yurtdışındaki müzayede evlerine kuryeler aracılığıyla gönderdiği eserleri sattığı tespit edildi. Satılan tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de grubun üyelerine paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

KURYE ELE VERDİ

Edinilen bilgiye göre suç grubu, kurye konumunda bulunan TIR şoförünün yakalanmasıyla ortaya çıktı. Kurye, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede ele geçirilen tarihi eserlerin büyük bir kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi. Diğer taraftan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun lideri konumundaki pazarlamacıya yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Bu tespitlerin ardından 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri de bu sabah Konya merkezli 38 ilde "Miras" adı verilen operasyonu başlattı. Operasyonun halen devam ettiği gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT MÜHRÜN İSVİÇRE'DE SATIŞI ENGELLENDİ

Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan 1 adet Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 28.000 CHF- İsviçre frangı (yaklaşık 430.000 TL) ile açık artırmada satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine devreye girildiği ve satışın durdurulduğu belirtildi.