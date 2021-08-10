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Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu" darbesi

10.08.2021 12:30
Tarihi eser kaçakçılarına

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.

Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti.

Örgütün tarihi eserleri, kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.

Adana merkezli operasyon

Çalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Sabah erken saatlerde 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'ini gözaltına aldı.

Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirildi.

Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada ele geçirilen 4 bin 122 tarihi eserle operasyonun tamamında ele geçirilen tarihi eser miktarı 13 bin 398'e ulaştı. Ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili sayımların devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt elebaşının tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet, Türkiye, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi - Son Dakika


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