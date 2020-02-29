Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri 2 şüpheliye ait ikametlerde yaptıkları aramalarda Tunç Çağı'ndan Osmanlı Dönemi'ne kadar 9 farklı tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılarına jandarma engeli, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri 2 şüpheliye ait ikametlerde yaptıkları aramalarda Tunç Çağı'ndan Osmanlı Dönemi'ne kadar 9 farklı tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahıslar sorgularının ardından serbest bırakıldı.


Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kobaşdere Mahallesi'nde M.A. (65) ve H.A. (67) isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser niteliğinde olan objeler bulunduğu ve izinsiz kazı yaptıkları bilgisine istihbarat çalışması sonucu ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şahısların ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 adet pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 adet bu kaba ait parça, 2 adet kase, 2 adet tek kulplu Roma Dönemi'ne ait testi, 1 adet çift kulplu Osmanlı Dönemi'ne ait testi ve 1 adet Tunç Çağı'na ait testi olmak üzere 9 parça tarihi eser buldu.


İzinsiz kazı olayının şüphelileri H.A. (67), M.A. (65) ve R.A. (51) tarafından açılmış 3 adet izinsiz kazı alanı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, tespit edilen kazı alanları çevresinde kazma, kürek, balyoz, 2 adet delici uçları, murç, merdiven, testere, halat, üçlü priz, battaniye, çekiç ve benzeri malzemelere de el koydu. Zeytin bahçesinde metrelerce derinlikte açılan kazı alanının etrafına şerit çekilirken alanın derinliği dikkat çekti. Şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, jandarma tarafından Manisa'da bulunan sit alanlarının gece gündüz kamera ve dronlarla sürekli olarak kontrol edildiği açıklandı. - MANİSA

Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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