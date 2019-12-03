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Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

6 saat önce

BURSA'da, tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tabloyu satmak için müşteri aradıkları tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

BURSA'da, tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tabloyu satmak için müşteri aradıkları tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde M.E.B. ve H.A.'nın tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tabloyu satmak amacıyla müşteri aradıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen 3 tablo ele geçirilirken M.E.B. ve H.A. gözaltına alındı. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılırken, el konulan 3 tablo da incelenmek üzere Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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