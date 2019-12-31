Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde İbranice el yazması kitap, paleolitik döneme ait fosil, Roma dönemine ait yüzük, Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde İbranice el yazması kitap, paleolitik döneme ait fosil, Roma dönemine ait yüzük, Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin geçiş güzergahında kontrol noktası oluşturarak otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada İbranice el yazması iki kitap, paleolitik dönemine ait fosil taşı, Roma dönemine ait iki gümüş yüzük, Bizans dönemine ait 3 bronz yüzük ve Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:59 Kaynak: DHA
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