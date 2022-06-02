Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

02.06.2022 20:44
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 79 sikke ve birçok tarihi eser ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 79 sikke ve birçok tarihi eser ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Körfez, İzmit ve Çayırova'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 79 sikke, 9 tarihi eser niteliğinde obje, heykel, sikke koleksiyon albümü, kafes içerisinde makak (şebek) cinsi maymun, 4 dedektör, dedektör kulaklığı ve çeşitli kazı malzemesi bulundu. Malzemelere el konulurken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
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Kaynak: İHA

Çayırova, Jandarma, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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