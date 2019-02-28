Son Dakika Haberleri: Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Bin 239 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Bin 239 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

47 dakika önce

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Bin 239 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerden getirilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyerek tarihi eserlerin satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ALICI GİBİ DAVRANAN POLİSLER, ARAPÇA EĞİTİMİ ALDI

Ekipler bunun üzerine şüphelilerin Bağcılar'da bulunan bir işyerini kullandıklarını belirledi. Yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin her anını izleyen polis ekipleri tarihi eserlerin yabancı uyruklu kişilere satılacağı tespiti üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis, tarihi eser kaçakçılarıyla iletişim kurabilmek için Arapça dil eğitimi aldı. Polis ekibi, satıcılarla tarihi eserleri görmek üzere 26 Şubat'ta Bağcılar'da bir işyerinde buluşmak için anlaştı. Daha sonra işyerine düzenlenen operasyonda 2 bin yıllık ölü kültünü yansıtan cenaze kompozisyonlu mermer mezar taşı, 2 bin 200 yıllık Helenistik dönem tanrıça heykel başı, Roma dönemi aslan figürü, Bizans dönemi mermer adak taşı, Uzakdoğu'da sağlık simgesi olarak bilinen kurbağa heykeli, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkelerinde içinde olduğu bin 239 parça tarihi eser ile av tüfeği ele geçirİldi. Operasyon kapsamında Emre U. ve Gökhan A. yakalanarak gözaltına alındı.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli Emre U. ve Gökhan A. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Emre U. ve Gökhan A. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Bağcılar'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon polis kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin işyerine girmesi üzerine, yerlerde bulunan tarihi eserleri incelemeleri kameralar tarafından kaydedildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:46 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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