TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK... - Son Dakika

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK...

6 saat önce

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT 2 BİN YILLIK..., System.String[]

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  13 Ocak ve 25 Şubat günleri arasında Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkeler, dedektör ile defineciler tarafından bulunmuş tarihi eser bronz objeler, Memlük işçiliği ile yapılmış olan 17.yüzyıl dönemine ait olan üzerleri gümüş kakmalı saray şamdanları, bronz döküm üzerine ayet işlenmiş olan ve dönemin komutanlarının kullandığı savaş mızrağı, Yunan ve Helenistik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış 2 bin 400 yıllık seramikler, Roma dönemine ait serbest üfleme tekniği ile yapılmış M.S.1 ve 2. yüzyıla cam örnekleri, Selçuklu dönemine ait bronz eserler, kiliselere ait olduğu düşünülen üzeri bitkisel kabartmalı ahşap pano, Helenistik döneme ait ok ve mızrak uçları, 18.yüzyıl Osmanlı Beratları ve Osmanlı Dönemine ait 17. ve 18.yüzyıla ait nadide işçilikli ayet kabartmalı ahşap pano, Osmanlı Dönemine ait çeşmelerden sökülmüş musluk başlıkları ve Fatih Hacı Hasan Caminden çalıntı hat levha ele geçirildi. Çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 3 bin 718 tarihi eserin 3 bin 451'i  tarihi eser sikkelerden oluşurken, 267'si tarihi objelerden oluşuyor.

Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin yurtdışına çıkartılmadan ele geçirildiği bildirildi. Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen eserlerin sergisi

-Eserlerden detay


- İstanbul
İstanbul, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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