Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1500 yıllık mezar odaları bulundu
Son Dakika Genel Tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1500 yıllık mezar odaları bulundu

Tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1500 yıllık mezar odaları bulundu

9 dakika önce

Tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1500 yıllık mezar odaları bulunduGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 1500 yıllık Kaya mezar odaları bulundu.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1500 yıllık mezar odaları bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 1500 yıllık Kaya mezar odaları bulundu. Müze yetkilileri yaptığı incelemenin ardından bölgede kazı işlemleri başlattı.

Gaziantep İl Jandarma komutanlığı Gazantep Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik Nizip İlçesi Samandöken Mahallesi tarihi Zeugma Bölgesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, mağara, tünel, çeşitli heykel ve figürler tespit ederek, buldukları tarihi yapıların gerçekliğini ve ne olduğunun belirlenmesi için Zeugma Müze Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Uzman kişiler tarafından yapılan ilk incelemelerde ise yaklaşık roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve tünellerle birbirine açılan mezar odaları, 8 adet Roma dönemine ait heykeller ana kayaya işlenmiş mezara gömülü olan şahıslara steller olduğu belirlendi.

Bazı bölümlerinin tahrip edildiğini belirleyen Zeugma Müze müdürlüğü ekipleri, yapılan adli işlemlerin ardından bölgede kazı çalışmaları başlatırken, gözaltına alınan 4 kişi de jandarmadaki işlemlerinin ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi

Tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1500 yıllık mezar odaları bulundu

Gaziantep, Nizip, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:04 Kaynak: İHA
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