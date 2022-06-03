'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede - Son Dakika
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'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede

03.06.2022 12:07

'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyedeKONYA Konya merkezli 38 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Miras' adlı operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden sorgusu tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede

KONYA Konya merkezli 38 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Miras' adlı operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden sorgusu tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç gurubuna yönelik 31 Mayıs tarihinde Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı 'Miras' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 29 bin 11 adet sikket, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör, 178 bin Türk Lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek, 233 adet fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 120 şüpheliden 32'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin ise sorguları sürüyor.

Yurt dışındaki müzayede evlerindeki satışlardan 20 milyon lira gelir

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişinin kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak 20 milyon liranın üzerinde gelir elde ettikleri öğrenildi. Bu 3 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konulduğu operasyonda, Bizans Dönemi'ne ait bir sikkeyi yurt dışına kaçırarak İsviçre'nin Zürih kentindeki bir müzayede evinde satışa çıkardıktan sonra yakalanan H.S.'nin telefonundan elde edilen bilgiler doğrultusunda Türkiye çapında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı anlaşılan şüphelilerin belirlendiği kaydedildi. Öte yandan, KOM Daire Başkanlığı tarafından, avukat olduğu öğrenilen N.A.'nın, Bulgar ve Türk vatandaşlığı bulunan N.M.'yi kurye olarak kullanarak bin 750 tarihi eserin Avusturya'ya kaçırıldığı tespit edildi. İki ülke arasındaki müşterek çalışma neticesinde bu tarihi eserlerin Avusturya gümrük birimi tarafından ele geçirildiği de aktarıldı. Şüphelilerden R.A.'nın son 5 yılda elde ettiği gelirin yaklaşık 15 milyon lira olduğu, H.S.'nin ise yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında yer aldığı belirtildi.

'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede
'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede
'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede
'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede

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'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE 'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE KIRKLARELİ - 'Usulsüz reçete' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede KIRKLARELİ - 'Usulsüz reçete' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Miras' operasyonu şüphelilerinden 32 kişi adliyede - Son Dakika


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