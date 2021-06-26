İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
ekipleri İstanbul Sarıyer'de önemli bir operasyona
imza attı..
Tarihi eserleri yasa dışı olarak topladığı
istihbaratı üzerine teknik takip başlatan ekip baskın için önceki gün harekete geçti..
Operasyonlar birden fazla adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.. Aramalarda Geç Roma imparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi..
Eserler özenle toplanırken Olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı..
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon - Son Dakika