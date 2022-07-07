Tarihi eser kaçakçılarından müze çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi eser kaçakçılarından müze çıktı

07.07.2022 08:41
Tarihi eser kaçakçılarından müze çıktı

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, aldıkları istihbari bilgiler dahilinde daha önce daha önce de tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından sabıkları bulunan Ş.Ç. ve L.R.'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, Antik Yunan, Roma ve İslami devir dönemlerine ait 52 adet baykuş desenli madeni gümüş para, 3 adet farklı ebatlarda bakır tabak, bakır bakraç, 1863 yılı basımı İstanbul Ortodoks Kilisesi'ne ait üzerinde hac simgesi bulunan kitap, hayvan figürlü kül tablası, 2 adet farklı ebatlarda tunç mühür, bakır vazo, 4 adet değişik figürlerde farklı ebatlarda taş heykel, 30 adet farklı ebat ve renklerde taş, 5 adet farklı motif ve renklerde gümüş kolye, kahverenkli cam vazo, bej renkli üzerinde motifler bulunan yuvarlak taş yazıt, 50 adet madeni para, gümüş yüzük ve üzerinde Arapça yazılar bulunan Zülfikar şekilli kılıç ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler ise Konuralp Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor Çalışmalar canlı yayın ile takip ediliyor
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçılarından müze çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 08:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçılarından müze çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement