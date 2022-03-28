Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı

28.03.2022 10:17
Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı

Afyonkarahisar'da baskın yiyen tarihi eser kaçakçıları yanlarından bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı iddia edilen mercimek büyüklüğündeki altınları etrafa saçarak kaçmaya çalıştılar.

Afyonkarahisar'da baskın yiyen tarihi eser kaçakçıları yanlarından bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı iddia edilen mercimek büyüklüğündeki altınları etrafa saçarak kaçmaya çalıştılar. Polis kaçan şüphelileri yakalarken, etrafa saçılan ve altın olduğu iddia edilen objeleri ise elektrikli süpürgeyle topladı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bucak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den gelen iki kişinin yanlarından bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilogram altını satacakları yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler ardından alışveriş yapılmaya başlandığında baskın düzenledi. Polisleri fark eden kaçakçılar kaçmaya çalışırken yanlarından bulunan altınları etrafa saçmaya başladı. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.'yi yakalamayı başardı. Ardından bir binanın bahçesine saçılan altınları karanlıkta toplamaya başladı. Ekipler sonrasında ise altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürge ile çekerek topladı. Ele geçirilen altınların gerçek olup olmadığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, şahısların altınları define kazısında bulduklarını ve 200 bin TL'ye satmak için Bingöl'den, Bolvadin'e geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı
Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı
Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Bingöl, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı - Son Dakika
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