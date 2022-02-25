İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi

25.02.2022 11:07

İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi Tarihi eser kaçakçılığı jandarmaya takıldı İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı öğrenilen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığı jandarmaya takıldı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı öğrenilen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait sunak ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Z.D. adlı şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve sunak olarak bilinen 1 adet üzerinde koçbaşı figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser, Bergama Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi
İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi
İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi
İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi
İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi

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Hisarcık, Jandarma, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Roma dönemine ait sunak ele geçirildi - Son Dakika
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