Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 22 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 22 parça tarihi eser kurtarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 29 Mayıs ile 21 Haziran'da Şişli ve Kadıköy'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 22 parça tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında, Selçuklu dönemine ait kuş figürlü buhurdanlık, Roma döneme ait sikkeler, 16 ve 17. yüzyıla ait el yazması Kuran-ı Kerimler ile 15. yüzyıla ait dua metininin bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonları
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:40 Kaynak: AA
kadıköy, istanbul, operasyon, tarihi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yengesine tecavüz eden ünlü jokeye ceza yağdı! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:28:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]