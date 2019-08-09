Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

42 dakika önce

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde, Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait toplam 912 adet orijinal ve birebir imitasyon sikke ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda sahte sikke yapımında kullanılan balmumu sikke kalıplarına el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalafet suçundan işlem yapıldı.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti
Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]