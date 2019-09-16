Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aksaray'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 54 obje ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Aksaray- Konya kara yolunda yapılan yol uygulamasında, aranılan şüphelilerin bulunduğu 3 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş, polis rozeti, 2 tabanca, 1 kelepçe ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kılıç, kama, heykel, cam biblo, bilezik, sikke, yüzük ve taşlar ele geçirildi.

Otomobillerdeki Yusuf K. (35), Mehmet B. (29), Ali Rıza Z. (42), Hasan Ceylani A. (18), Ramazan B. (41), Selami Y. (43) ve Ahmet Y. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan B. ve Selami Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.