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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, insan kafası figürü, cam sürahi, iki su testisi, cam vazo, 20 sikke, insan ve beşik figürlü heykel ele geçirildi.

Operasyonda Ahmet T, Hüseyin T, Akif T. ve Ziya T. yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Müze Müdürlüğünde incelenen eserlerin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:35 Kaynak: AA
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