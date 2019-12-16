Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Sarıyer'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 43 arkeolojik obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 43 arkeolojik obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta Sarıyer'de bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, Helenistik do¨neme ait I·stanbul'a o¨zgu¨ mezar taşları, Roma ve Bizans do¨nemine ait Korint u¨slubunda su¨tun bas¸lıklar, Roma do¨nemine ait mimari mermer parc¸aların da arasında bulunduğu 21 is¸lemeli su¨tun bas¸lığı, tas¸ bogˆa bas¸ı, 3 tas¸ mimari arkeolojik parc¸a, insan figürü kabartmalı su¨tun parc¸ası, 2 mezar steli, 8 kabartma betimli ro¨lyef parc¸ası, c¸ift bas¸lı kartal kabartmalı hac¸, kare formunda su¨tun mimari parc¸a, 2 su¨tun bas¸ı, su¨tun mimari parc¸ası, 2 su¨tun altlıgˆı olmak u¨zere toplam 43 arkeolojik obje ele geçirildi. Eserlerin bulunduğu adresteki 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Ku¨ltu¨r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suc¸undan adli is¸lem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nde sergilendi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sarıyer, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi

Son Dakika Haberleri
19:22 İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:21 Edirne disk başkanı çerkezoğlu: insan onuruna yakışır asgari ücret istiyoruz - Son Dakika
19:20 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:20 Akfa Holding davasında tek tutuklu sanığın tutukluluk haline devam kararı - Son Dakika
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Son Dakika
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 19:25:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]