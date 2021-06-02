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Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

02.06.2021 10:08
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda,

Çiftlik ve Bağlar mahallelerinde 2 şahsın evinde sakladığı tarihi eser niteliği taşıyan eserleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 27 sikke, 2 yüzük, 2 dedektör ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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