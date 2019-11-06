Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

8 saat önce

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.K'yi takibe aldı.

Ekip, şüphelinin kullandığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde durdurup arama yaptı.

Aramada, otomobilin bagaj bölümüne gizlenmiş poşette 24 sikke ile 2 haç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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