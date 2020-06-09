Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonuncunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin evine operasyon düzenlendi. Akçadağ ilçesindeki evlerde yapılan aramada, bir altın sikke, 3 gümüş sikke, 5 takı, geçmiş dönemlere ait taş basım deri işleme Arapça yazılı ilmihal kitabı, Selçuklu mimarisiyle işlenmiş 1 gümüş sigara tabakası ile 2 tarihi eser inceleme merceği aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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