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Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede

1 saat önce

Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyedeSİNOP - Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede

SİNOP - Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, kepçe ve çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazılar esnasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yakalanan 4 kişi, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 2'si Erfelek Jandarma ekiplerince Sinop Adliyesi'ne sevk edildi.

Tarihi eser kaçakçılığı zanlıları adliyede

Erfelek, Sinop, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:01 Kaynak: İHA
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