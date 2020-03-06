Tarihî eser kaçakçılığına karşı savaş açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihî eser kaçakçılığına karşı savaş açıldı - Son Dakika

Tarihî eser kaçakçılığına karşı savaş açıldı

6 saat önce

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Nezahat Ceylan başkanlığında bulunan ekip tarafından, "Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Toplumu Bilinçlendirme" projesi ATAUNI BAP bünyesinde desteklenerek okullarda uygulamaya konuldu.

Tarihî eser kaçakçılığına karşı savaş açıldı, System.String[]

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Nezahat Ceylan başkanlığında bulunan ekip tarafından, "Tarihi Eser Kaçakçılığına Karşı Toplumu Bilinçlendirme" projesi ATAUNI BAP bünyesinde desteklenerek okullarda uygulamaya konuldu.


Nezahat Ceylan başkanlığında bulunan ekip proje kapsamında, toplumu bilinçlendirmek amacıyla Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda bir konferans düzenledi.


Konferansta ekip üyelerinden Fırat Koçan, öğretmenlere ve öğrencilere tarihi eser nedir.? Tarihi eserlerimizi ve kültürel miraslarımızı niçin korumamız gerekiyor.? Tarihi eserleri korumak için neler yapmalıyız? gibi soruların yanıtlarını anlattı. Bu konularla ilgili, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Anabilim Dalı ekibinin çalışmalarından bahseden Koçan, son olarak öğrencilerden kendi ailelerini de bu konularda bilinçlendirmelerini istedi.


Konferansın ardından ekip başkanı Doç. Dr. Nezahat Ceylan, "Bir milletin varlığının en büyük delillerinden birisi şüphesiz ki kültürel miraslarıdır. Hangi millet olursa olsun kültürel miraslarına sahip çıkmaz ise yok olmaya mecburdur. Bizlerde bu bilinçle bir proje gerçekleştirdik. Projemize de ilk olarak okullardan başladık. Çünkü geleceğimizin teminatı olan gençlik bu sıralardan yetişiyor. Sizler bilinçlenirseniz geleceğimiz bilinçlenmiş olacaktır." açıklamasını yaptı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti
Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihî eser kaçakçılığına karşı savaş açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]