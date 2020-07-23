Tarihi eser kaçakçılığından 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında önceki sabah Samsun merkezli 5 ili kapsayan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 41 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve objeler, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 adet metal el dedektörü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 15 kişi gözaltına alındı. 13 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, R.D. ve M.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN