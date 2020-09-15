Tarihi eser kaçakçılığını JASAT ekipleri ortaya çıkardı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçılığını JASAT ekipleri ortaya çıkardı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kastamonu'da düzenledikleri operasyonda tarihi eser ele geçirdi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kastamonu'da düzenledikleri operasyonda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyünde E.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda JASAT ekiplerince evde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde Roma dönemine ait çeşme taş, 1 adet hilti ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Olayda ele geçirilen malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan E.Ç'ye ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KASTAMONU
Son Dakika Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu