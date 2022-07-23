Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı

23.07.2022 11:39
Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser niteliği taşıyan ürünleri şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarihi Eser niteliği taşıyan ürünleri şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Ş.C. isimli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan ürünleri ikametinde ve iş yerinde bulundurduğuna yönelik istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler Ş.C. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 3 adet tüfek, 1 adet tarihi toplu tabanca, 12 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 4 adet kama,3 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği (9 mm - 7.65 mmm, 9 adet 16 Cal. av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ş.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

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Emniyetten uyuşturucu operasyonu Emniyetten uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçısı ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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