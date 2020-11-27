Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı
27.11.2020 15:12
Çorum'un İskilip ilçesinde Roma dönemine ait testiyi satmaya çalışan bir kişi, müşteri kılığına giren jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde Roma dönemine ait testiyi satmaya çalışan bir kişi, müşteri kılığına giren jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Çorum Jandarma Komutanlığı ekipler, İskilip ilçesinde H.C. isimli şahıs, Roma dönemine ait testiyi satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma, H.C. ile müşteri gibi irtibata geçti. H.C. müşteri zannettiği jandarma ile buluştu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet tek kulplu testi ele geçirildi. Tarihi testiye el konulurken, H.C. hakkında soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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