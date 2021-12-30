Tarihi eser kaçakçısının üzerinden adeta hazine çıktı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait yüzlerce sikke, onlarca takı, mühür, heykel, madalyon, yüzük ve figür ele geçirildi.

Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bugün tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi. S.Y. savcı talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

(Mehmet Demirci/İHA)