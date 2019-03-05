Son Dakika Haberleri: Tarihi Eser Kılıçla Yakalandı

Tarihi Eser Kılıçla Yakalandı

17 dakika önce

Denizli'de jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın 60 santimetrelik tarihi eser kılıç ele geçirdi.

Tarihi Eser Kılıçla Yakalandı, System.String[]
Denizli'de jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın 60 santimetrelik tarihi eser kılıç ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın elinde etnografik eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında düzenlediği operasyonda şüphelinin aracında 60 santimetre boyunda kılıç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eser Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa
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