Tarihi Eser Kılıçla Yakalandı
17 dakika önce
Denizli'de jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın 60 santimetrelik tarihi eser kılıç ele geçirdi.
Denizli'de jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın aracın 60 santimetrelik tarihi eser kılıç ele geçirdi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın elinde etnografik eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında düzenlediği operasyonda şüphelinin aracında 60 santimetre boyunda kılıç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eser Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:02 Kaynak: İHA
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