Tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan tabloyu satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan tabloyu satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan tabloyu satmak isterken yakalandılar

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'a Denizli'den, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tabloyu satmak için gelen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan tabloyu satmak isterken yakalandılar, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'a Denizli'den, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tabloyu satmak için gelen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Tablo, incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.'nin, elindeki tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen tabloyu satmak için Denizli'den Afyonkarahisar'a geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kentteki alışveriş merkezinin yakınında M.Ş.'ye ait otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, satılmak istenen tablo ele geçirildi. Ekipler, otomobildeki S.B., İ.S., A.Ç. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El koyulan tablo ise incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:32 Kaynak: DHA
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