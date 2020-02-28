Tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 10 obje yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde S.K, B.D. ve S.K'nin bazı tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tanrıça heykeli, 1 kaya oyması büst, 1 metal bilezik, 2 göz damlası haznesi, 1 kaya oyma el figürü, 1 kaya oyma obje, 2 yeşil renkli metal obje ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.